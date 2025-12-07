На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Регионы России подверглись атаке 17 БПЛА

Силы ПВО сбили 17 дронов над четырьмя регионами России и Черным морем
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за пять часов уничтожили над регионами страны и акваторией Черного моря 17 беспилотников самолетного типа. Об этом Минобороны РФ сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 18:00 до 23:00. Семь БПЛА нейтрализовали в Ростовской области, по четыре — в Белгородской и Воронежской областях и по одному — в Брянской области и над акваторией Черного моря.

Утром в Ленобласти действовал режим воздушной опасности. В регионе сбили несколько дронов. Вскоре стало известно, что пораженные части БПЛА нашли у деревни Глажево. Туда прибыли взрывотехники и обезвредили обломки, уничтожив тротил. Оставшиеся элементы беспилотников передали следователям. Элементы еще одного БПЛА обнаружили севернее промзоны города Кириши. Дрон был полностью уничтожен. Помощь оперативным службам оказала районная администрация.

Ранее Кадыров рассказал о мести за налет БПЛА на Грозный.

