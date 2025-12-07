Регионы России подверглись атаке 17 БПЛА

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за пять часов уничтожили над регионами страны и акваторией Черного моря 17 беспилотников самолетного типа. Об этом Минобороны РФ сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 18:00 до 23:00. Семь БПЛА нейтрализовали в Ростовской области, по четыре — в Белгородской и Воронежской областях и по одному — в Брянской области и над акваторией Черного моря.

Утром в Ленобласти действовал режим воздушной опасности. В регионе сбили несколько дронов. Вскоре стало известно, что пораженные части БПЛА нашли у деревни Глажево. Туда прибыли взрывотехники и обезвредили обломки, уничтожив тротил. Оставшиеся элементы беспилотников передали следователям. Элементы еще одного БПЛА обнаружили севернее промзоны города Кириши. Дрон был полностью уничтожен. Помощь оперативным службам оказала районная администрация.

