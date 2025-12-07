На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Значительная часть города Сумы осталась без водоснабжения

В Сумах отключили водоснабжение после повреждения объекта инфраструктуры
Shutterstock/RONEDYA

Значительная часть города Сумы осталась без водоснабжения. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на КП «Горводоканал».

По данным журналистов, водоснабжение отключили в селе Песчаное, в районе Веретеновки, на проспекте Победы, а также на улицах Сумской терробороны, Тополянской, Юрия Ветрова, Григория Давыдовского и других.

«Специалисты водоканала просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Энергетики работают над устранением проблемы. Как только ситуация стабилизируется, водоснабжение будет возобновлено», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Украина.ру», сбои произошли из-за повреждения объекта инфраструктуры после взрывов.

Накануне «Общественное» сообщало, что в подконтрольном ВСУ Херсоне, а также в Сумах и Кременчуге произошли взрывы. В Херсоне воздушная тревога не объявлялась. В Полтавской, Сумской, Ровненской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях работали сирены.

Ранее эксперт раскрыл, где ВС РФ будут расширять буферную зону на Украине.

Новости Украины
