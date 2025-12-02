На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл, где ВС РФ будут расширять буферную зону на Украине

Аналитик Кнутов: Россия будет расширять буферную зону под Сумами и Харьковом
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ будут расширять буферную зону в Сумской и Харьковской областях, где идет продвижение. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Мы занимаемся созданием зоны безопасности в Сумской области, там идет продвижение войск РФ. Противник сосредоточил крупные силы, буквально недавно перебросил большие резервы, там идут встречные бои. Что касается Харьковской области — Волчанск и Купянск мы освободили. У нас появляется возможность создания буферной зоны», — заявил Кнутов.

По его словам, если раньше речь шла о зоне безопасности в 20-40 километров, то из-за появления дронов-камикадзе большой дальности ее нужно расширять не менее чем на сотню километров.

В то же время он напомнил, что после перехода под контроль России всего Донбасса также встанет вопрос о создании буферной зоны. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с мирным договором, предложенным США, указал эксперт.

Накануне президент Владимир Путин поручил группировке «Север» создать зону безопасности вдоль российско-украинской границы и заслушал доклады о продвижении войск в Харьковской области. Ему сообщили о занятии ряда населенных пунктов, включая Волчанск и Красноармейск, а также о начале операции по установлению контроля над Гуляйполем.

Ранее глава МИД Финляндии посетовала на неуступчивость России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами