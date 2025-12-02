Эксперт раскрыл, где ВС РФ будут расширять буферную зону на Украине

ВС РФ будут расширять буферную зону в Сумской и Харьковской областях, где идет продвижение. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Мы занимаемся созданием зоны безопасности в Сумской области, там идет продвижение войск РФ. Противник сосредоточил крупные силы, буквально недавно перебросил большие резервы, там идут встречные бои. Что касается Харьковской области — Волчанск и Купянск мы освободили. У нас появляется возможность создания буферной зоны», — заявил Кнутов.

По его словам, если раньше речь шла о зоне безопасности в 20-40 километров, то из-за появления дронов-камикадзе большой дальности ее нужно расширять не менее чем на сотню километров.

В то же время он напомнил, что после перехода под контроль России всего Донбасса также встанет вопрос о создании буферной зоны. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с мирным договором, предложенным США, указал эксперт.

Накануне президент Владимир Путин поручил группировке «Север» создать зону безопасности вдоль российско-украинской границы и заслушал доклады о продвижении войск в Харьковской области. Ему сообщили о занятии ряда населенных пунктов, включая Волчанск и Красноармейск, а также о начале операции по установлению контроля над Гуляйполем.

