Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали дамбу в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы замедлить продвижение российских войск, утверждает украинское издание «Страна.ua».

Дамба расположена в селе Приволье севернее Артемовска (украинское название — Бахмут).

Осенью прошлого года военкоры сообщали, что ВСУ подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище в ДНР, чтобы затопить окрестности и замедлить продвижение российских войск.

Летом военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что в главном штабе ВСУ рассматривается сценарий затопления Харькова в случае окружения города российскими войсками. Эксперт отметил, что возможен взрыв дамб Травянского и Печенежского водохранилищ, который приведет к затоплению обширных территорий и многих населенных пунктов в Харьковской области.

7 декабря 2025 года на Украине сообщили о повреждении плотины Печенежского водохранилища. Через дамбу ведет одна из дорог от Харькова на Волчанск, Великий Бурлук и Купянск, на этих направлениях как раз идут бои.

Ранее сообщалось, что подрывом дамбы Кураховского водохранилища ВСУ затопили собственные позиции.