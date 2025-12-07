На Украине сообщили о повреждении плотины в Харьковской области

Плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области повреждена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Печенежского поселкового совета Александр Гусаров.

По его информации, из-за повреждения плотины движение транспорта по дамбе прекращено.

Печенежское водохранилище расположено на реке Северский Донец. Его ввели в эксплуатацию в 1962 году.

Как пишет «Страна.ua», через дамбу ведет одна из дорог от Харькова на Волчанск, Великий Бурлук и Купянск, на этих направлениях идут бои.

7 декабря Минобороны РФ сообщило о взятии российскими военнослужащими населенного пункта Кучеровка в Харьковской области.

6 декабря украинское министерство энергетики заявило, что российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. По данным ведомства, есть повреждения объектов в Киевской, Львовской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что предстоящая зима будет для Украины «очень тяжелой».