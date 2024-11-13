Подрывом дамбы Кураховского водохранилища ВСУ затопили собственные позиции

Вооруженные силы Украины подрывом дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике затопили собственные позиции в низинах вблизи Курахова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, под водой оказалось все, что было в низинах и на уровне дамбы.

В силовых структурах уточнили, что на наступательные действия Вооруженных сил России подрыв дамбы особого влияния не окажет, в том числе из-за относительно небольшого объема воды.

11 ноября военкоры сообщили, что Вооруженные силы Украины подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище в ДНР, чтобы затопить окрестности и замедлить продвижение российских войск. Отмечается, что вода уже начала затапливать окрестные поселки.

Кураховское водохранилище было создано с целью охлаждения Кураховской ТЭС, строительство которой было начато в 1934 году, а первый энергоблок был запущен 6 июля 1941 года. Водохранилище расположено на реке Волчьей, которая является левым притоком реки Самара. Площадь водного зеркала водохранилища составляет – 15,32 квадратных километра.

В настоящее время части и соединения ВС РФ глубоко охватили Курахово с трех сторон, в самом городе уже идут ожесточенные уличные бои. Как будет развиваться обстановка в дальнейшем — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в сети опубликовали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища в ДНР.