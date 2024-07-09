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Полковник допустил затопление Харькова Украиной в случае продвижения войск ВС РФ

Полковник Алехин допустил затопление Харькова при продвижении российских войск

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин высказал предположение о возможности Украины подорвать две дамбы и затопить часть территории Харьковской области, включая сам город, в случае продвижения российских войск. Эту информацию опубликовал российский военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, в главном штабе Вооруженных сил Украины рассматривается сценарий затопления Харькова в случае окружения города российскими войсками. Геннадий Алехин отметил, что возможен взрыв дамб Травянского и Печенежского водохранилищ, который приведет к затоплению обширных территорий и многих населенных пунктов.

5 июля в ВСУ назвали сложной обстановку под Харьковом. Обстановка, в которой оказались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Харьковской области, остается сложной. Об этом заявил в эфире украинского национального телемарафона представитель оперативно-тактической группировки (ОТГ) войск «Харьков» Юрий Повх.

Ранее российские военные поразили завод по производству дронов в Харькове.

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