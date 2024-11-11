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ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища в ДНР

«РВ»: ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить ВС РФ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище в Донецкой народной республике, чтобы затопить окрестности и замедлить продвижение российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал военкоров «Русской весны».

Отмечается, что вода уже начала затапливать окрестные поселки.

Как сообщает украинский Telegram-канал «Донбасс оперативный», дамба подорвана в районе села Старые Терны к западу от Курахово.

Утром 11 ноября председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета РФ Владимир Рогов сообщил, что передовые штурмовые отряды Вооруженных сил Российской Федерации вошли в восточную часть города Курахово. По его словам, там в настоящее время идут ожесточенные бои.

Также 11 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ВС РФ продвигаются в городе Курахово, военные перерезают линии снабжения ВСУ, окружают населенный пункт.

Ранее в ДНР оценили положение украинских войск на фронте.

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