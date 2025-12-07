На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об убийстве котов украинскими военными в Волчанске

Боец ВС РФ с позывным Ветер: солдаты ВСУ в Волчанске убивали минами даже котов
true
true
true
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Север», несмотря на доставляемые мышами неудобства, не содержат в своих местах дислокации кошек, потому что ВСУ, контролируя местность с беспилотников, сбрасывали мины на животных. Об этом завил командир отряда с позывным «Ветер» в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Мыши [есть], куда без них. Котов нет. Объясню почему: потому что ночью курсирует разведка небесная у противника, выявляют животных», — заявил он.

По словам бойца, который принимал участие в освобождении Волчанска Харьковской области, они регулярно наблюдали, как мины применяли против котов.

До этого стрелок с позывным «Чукча» рассказал, что на Запорожском направлении российским военным подразделения «Восток» помогает кот по кличке Маркиз, сопровождающий войска на боевых заданиях.

Он пояснил, что когда над позицией появляются украинские разведывательные или ударные беспилотные летательные аппараты, у животного меняется поведение: пушистого начинает трясти, а из сумки раздается стук задней лапки.

В конце октября рыжий кот по кличке Вася стал неофициальным талисманом одного из подразделений российских войск в зоне специальной военной операции и теперь постоянно находится рядом с бойцами, в том числе во время выполнения задач.

Ранее военный рассказал о помощи собак в борьбе с дронами.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами