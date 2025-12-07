Боец ВС РФ с позывным Ветер: солдаты ВСУ в Волчанске убивали минами даже котов

Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Север», несмотря на доставляемые мышами неудобства, не содержат в своих местах дислокации кошек, потому что ВСУ, контролируя местность с беспилотников, сбрасывали мины на животных. Об этом завил командир отряда с позывным «Ветер» в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Мыши [есть], куда без них. Котов нет. Объясню почему: потому что ночью курсирует разведка небесная у противника, выявляют животных», — заявил он.

По словам бойца, который принимал участие в освобождении Волчанска Харьковской области, они регулярно наблюдали, как мины применяли против котов.

До этого стрелок с позывным «Чукча» рассказал, что на Запорожском направлении российским военным подразделения «Восток» помогает кот по кличке Маркиз, сопровождающий войска на боевых заданиях.

Он пояснил, что когда над позицией появляются украинские разведывательные или ударные беспилотные летательные аппараты, у животного меняется поведение: пушистого начинает трясти, а из сумки раздается стук задней лапки.

В конце октября рыжий кот по кличке Вася стал неофициальным талисманом одного из подразделений российских войск в зоне специальной военной операции и теперь постоянно находится рядом с бойцами, в том числе во время выполнения задач.

Ранее военный рассказал о помощи собак в борьбе с дронами.