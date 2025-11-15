На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский военнослужащий рассказал о помощи кота в зоне СВО

РИА Новости: кот Маркиз предупреждает российских военных о дронах ВСУ
Shutterstock/Sophon Nawit

На Запорожском направлении российским военным подразделения «Восток» помогает кот по кличке Маркиз, сопровождающий войска на боевых заданиях. Об этом РИА Новости рассказал стрелок с позывным «Чукча».

«Мы ему сделали специальную сумку, сами вышивали. Он туда прыгает, стоит, голову высовывает — наблюдает, что происходит вокруг», — сказал боец.

«Чукча» пояснил, что когда над позицией появляются украинские разведывательные или ударные беспилотные летательные аппараты, у животного меняется поведение: пушистого начинает трясти, а из сумки раздается стук задней лапки.

Военный сравнил Маркиза с живым детектором «Булат», отметив, что вместо антенн у кота два маленьких уха.

До этого сообщалось, что рыжий кот по кличке Вася стал неофициальным талисманом одного из подразделений российских войск в зоне специальной военной операции и теперь постоянно находится рядом с бойцами, в том числе во время выполнения задач.

Ранее во Владимире любознательный кот спас от гадюки своих владельцев.

