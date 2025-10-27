На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рыжий кот стал талисманом подразделения в зоне СВО

РИА Новости: найденный в руинах рыжий кот Вася сопровождает бойцов на заданиях
TarasBeletskiy/Shutterstock/FOTODOM

Рыжий кот по кличке Вася стал неофициальным талисманом одного из подразделений российских войск в зоне СВО и теперь постоянно находится рядом с бойцами, в том числе во время выполнения задач. Об этом рассказал РИА Новости командир отделения группировки «Восток» с позывным «Амур».

Он отметил, что животное нашли в разрушенном доме и после этого решили приютить.

По словам военнослужащего, кот быстро привык к обстановке и стал частью коллектива. Он сопровождает бойцов практически повсюду, спокойно переносит шум техники и выстрелов и даже ездит с ними на машинах и мотоцикле.

Военнослужащий 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Восток» рассказал, что российские бойцы в одном из освобожденных городов ДНР подобрали щенка, который теперь служит для них талисманом.

По его словам, в освобожденных российской армией городах часто остаются разные животные — собаки, кошки, а также козы, коровы и лошади. Сначала с военными все время находилась одна собака, потом появилась вторая. Боец надеется в будущем забрать питомца себе, а пока он «как талисман и оберег».

Ранее сообщалось, что в зоне СВО могут появиться собаки-поисковики дронов.

