Военный рассказал о помощи собак в борьбе с дронами

Собаки помогают бойцам группировки «Восток» обнаруживать дроны на запорожском направлении. Об этом рассказал РИА Новости командир боевой машины с позывным «Гарик».

По словам «Гарика», животные замечают нависающие объекты и чужие запахи и начинают настойчиво предупреждать о них лаем.

«Это ее пугает, раздражает, и мы начинаем ориентироваться, либо кто-то идет, либо в воздухе кто-то завис», — рассказал боец.

До этого рыжий кот Вася стал талисманом подразделения в зоне СВО.

Животное нашли в разрушенном доме и после этого решили приютить.

По словам российского военнослужащего, кот быстро привык к обстановке и стал частью коллектива. Он сопровождает бойцов практически повсюду, спокойно переносит шум техники и выстрелов и даже ездит с ними на машинах и мотоцикле.

Эта ситуация не единична. Так, военнослужащий 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Восток» рассказал, что его сослуживцы подобрали в одном из освобожденных городов ДНР щенка, который теперь служит для них талисманом.

Ранее на Украине предложили мобилизовать всех мужчин, имеющих служебных собак.