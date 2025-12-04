Трамп: США не тратят ни копейки на Украину

Трамп сообщил, что США больше не тратят деньги на Украину, как при Байдене

США больше не тратят деньги на помощь Украине, заявил в Белом доме президент Дональд Трамп.

Политик рассказал, что Вашингтон продает все НАТО.

«Мы не тратим ни копейки... Нас не обкрадывают как при [прошлом президента США Джо] Байдене. Байден отдавал всем все, что у нас было, отдавал ракеты, все, что они хотели, бесплатно, безвозмездно», — сообщил глава государства.

По словам Трампа, его предшественник «понятия не имел» о том, что делает.

До этого действующий глава государства утверждал, что Байден «раздал 350 миллиардов долларов, словно конфеты», а большую часть помощи Киев получил наличными. Президент отметил, что Украине была выделена колоссальная сумма денег. На часть этих средств было куплено оборудование, которое направили в республику.

На этом фоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ответ на просьбу прокомментировать отношение Вашингтона к коррупционному скандалу на Украине заявила, что, по мнению Трампа, власти страны злоупотребляли деньгами американских налогоплательщиков, выделенными Киеву.

Ранее Трамп отменил действие документов, подписанных автопером Байдена.