В Раде объявили о котле ВСУ в Димитрове

Депутат Безуглая объявила об окружении ВСУ в Димитрове с трибуны Верховной рады
Telegram-канал Политика Страны

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в ходе выступления объявила об окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Покровск (украинское название Красноармейска — прим. ред.) уже фактически захвачен, а Миргоград находится в полном кольце окружения», — заявил она.

По словам депутата, российская сторона приближается к Запорожью.

До этого газета Bild со ссылкой на одного из бойцов писала, что тысяча солдат ВСУ попала в окружение в Димитрове и просит о помощи. По словам военнослужащего, положение украинской стороны в городе «критическое». Он рассказал, что логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.

2 декабря командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в северной части города Димитрова заблокированы от полутора до двух тысяч украинских солдат. По его словам, южная часть города полностью освобождена, идет зачистка.

Ранее Путину доложили о численности заблокированных в северной части Димитрова украинских войск.

