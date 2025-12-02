На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные объявили охоту на расчеты украинской БПЛА группы «Мадьяра»

Бойцы спецназа «Анвар» объявили охоту на расчеты БПЛА группы «Мадьяра»
Станислав Красильников/РИА Новости

Российский отряд спеназа «Анвар» объявил охоту на расчеты элитных украинских подразделений беспилотных летательных систем, в том числе из группы Мадьяра. Об этом сообщил РИА Новости оператор FPV-дрона с позывным Непома.

«Имя оператора и команды Мадьяра были — F-16 у них и F-12 <…> Я так понял, что это их группа», — рассказал военнослужащий.

Российские военные регулярно вычисляют пункты управления беспилотниками, особенно «Бабой-ягой» — тяжелым ударным гексакоптером, отметил Непома. По его словам, бойцы сразу оперативно действуют, чтобы застать украинские подразделения на месте, не дать им сбежать.

Отряд «Анвар» работает в интересах группировки российских войск «Север». Приоритетной целью для расчетов ударных FPV-беспилотников стали пехота и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидируется также логистика, узлы связи, антенны связи, электрогенераторы и другие цели.

До этого сообщалось, что командующий сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» пригрозил России блэкаутами.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ зарабатывают очки ударами дронов и покупают новое оружие.

СВО: последние новости
