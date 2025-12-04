На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скандальный командир ВСУ рассказал о нехватке беспилотников

Командир ВСУ Манько: операторы ВСУ не отправляют беспилотники в плохую погоду
Julia Demaree Nikhinson/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку дронов на гуляйпольском направлении. Об этом командующий украинскими штурмовиками Валентин Манько сообщил в интервью «Украинской правде».

«Дронов в принципе всегда хватало. Однако когда начинаются такие движения, как сейчас на гуляйпольском направлении или покровском, они теряются», — сказал он.

По словам командира, операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отказываются отправлять дроны при плохих погодных условиях из-за риска их потерять, а также из-за их неэффективности в при таких обстоятельствах.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о том, что бойцы группировки войск «Восток» при освобождении села Червоного в Запорожской области взяли под контроль 12 квадратных километров и открыли дополнительный выход в направлении города Гуляйполя, в результате чего противнику стало сложнее удерживать оборону на этом участке.

Ранее эксперт оценил шансы ВСУ выйти из окружения в Гуляйполе.

СВО: последние новости
