Нет ничего странного в том, что Киев сформировал батальон из бездомных, учитывая нехватку солдат в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом в интервью Life заявил политолог, историк, публицист Армен Гаспарян. Он напомнил, что противнику приходится затыкать дыры на линии боевого соприкосновения за счет насильственной мобилизации.

«Вы разве не знаете о том, что в бюджете Украины не хватает денег на военные расходы? Для вас это разве тайна? Если не хватает денег, то, соответственно, люди будут брошены в такие абсолютно бесчеловечные условия, бездомные в том числе. Только украинской власти на это абсолютно наплевать», — сказал эксперт.

Более того, обратил внимание Гаспарян, Запад тоже не интересуется тем, как «доблестные украинцы» оказываются на фронте.

Как сообщает Telegram-канал Mash, российские военнослужащие в районе Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР) столкнулись с подразделением ВСУ, сформированным из принудительно мобилизованных бездомных.

Отмечается, что они состоят в 81-й аэромобильной бригаде, однако им не предоставили современные виды оружия, как, например, беспилотники.

Ранее командование ВСУ отправило женщин-военнослужащих в Сумскую область.