Командование ВСУ отправило женщин-военнослужащих в Сумскую область

РИА Новости: женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовики в Сумскую область
Alina Smutko/Reuters

Командование 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении начало отправлять женщин-военнослужащих в штурмовые отряды, среди них уже подтверждены первые потери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

1 ноября стало известно, что командование ВСУ почти полностью потеряло личный состав 71-й егерской бригады в «мясных» штурмах в Сумской области.

Президент России Владимир Путин заявлял, что российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от 8 до 12 км. По словам главы государства, это стало результатом нападения украинских венных на Курскую область в августе 2024 года и последующего увеличения линии фронта на 2 тыс. км

Президент подчеркивал, что у России нет задачи взять под контроль Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия военных продиктованы логикой развития событий на поле боя.

В начале октября на совещании с руководством Генштаба и Минобороны Путин сообщил, что с начала 2025 года под контроль Вооруженных сил России перешли 212 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что на Украине обсуждают привлечение бомжей к службе в ВСУ.

СВО: последние новости
