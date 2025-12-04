На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России допустили реализацию сценария морской блокады Украины

Военный эксперт Баранец: Россия может лишить Украину выхода к Черному морю
close
Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Вооруженные силы РФ могут отрезать Украину от Черного моря. Такой сценарий морской блокады допустил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Царьградом».

По его мнению, Россия может перекрыть морские пути снабжения Украины и заблокировать работу ее портов.

«Уничтожение всех кораблей, которые идут на Украину, которые везут оружие, боеприпасы, может быть, наемников», — сказал Баранец.

Подобные меры фактически лишат страну выхода к морю, что нанесет серьезный удар по ее экономике и стратегическому положению, отметил эксперт.

Баранец добавил, что подобный сценарий может стать ответом на дальнейшие атаки Украины на суда в акватории Черного моря.

4 декабря официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что атаки Вооруженных сил Украины на суда в акватории Черного моря нацелены на срыв переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

2 декабря у берегов Турции в Черном море атаковали танкер Midvolga 2, шедший под российским флагом. Судно с грузом подсолнечного масла следовало из России в Грузию, когда по нему ударил беспилотник.

Ранее Путин раскрыл, какой ответ Россия даст на атаки на танкеры в Черном море.

СВО: последние новости
