В Белгородской области поймали сбежавшего после убийства и изнасилования военного

Военнослужащего Алексея Кострикина, сбежавшего из-под охраны в Белгородской области, задержали в Шебекинском округе. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что при задержании Кострикин был ранен. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Белгород №1», можно увидеть, что мужчина упал на землю, рядом с ним кровь.

1 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военнослужащий Алексей Кострикин, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании, сбежал из-под охраны. Глава региона поручил главам Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа привлечь все органы самообороны и добровольческие группы для совместной работы с МВД, чтобы найти беглеца и задержать его.

Уголовное дело в отношении рядового Кострикина, обвиняемого в совершении тяжких преступлений, было возбуждено 30 октября. По версии следствия, в октябре 2025 года Кострикин, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, убил владельца дома, после чего изнасиловал его супругу и скрылся.

Местонахождение подозреваемого установили за несколько часов. Его задержали следователи военного следственного отдела СК России по Белгородскому гарнизону. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

