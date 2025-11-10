На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Японии намерены рассмотреть покупку атомных субмарин

«Асахи»: Токио предполагает рассмотреть приобретение атомных подводных лодок
true
true
true
close
Naval Group

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что необходимо рассмотреть возможность приобретения для военно-морского флота страны атомных подводных лодок. Об этом сообщает газета «Асахи».

По словам министра, обстановка вокруг Японии становится настолько сложной, что Токио приходится решать, продолжать ли использовать для подводных лодок , как и прежде, дизельное топливо, или же сделать выбор в пользу субмарин с атомным реактором.

Издание напоминает, что в ходе саммита Соединенных Штатов и Южной Кореи 29 октября южнокорейский президент Ли Чжэ Мён обратился к Вашингтону с просьбой разрешить поставки топлива для атомных подводных лодок, сославшись при этом на необходимость противодействия Китаю и Северной Корее. Спустя день президент США Трамп объявил, что одобрил строительство Южной Кореей атомных подводных лодок.

29 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что размещение американского ракетного комплекса «Тифон» на территории Японии представляет собой дестабилизирующий шаг, который создает прямую угрозу безопасности России.

Ранее в России допустили новые территориальные претензии со стороны Японии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами