Российские силы нанесли массированный удар «Кинжалами» по ВПК Украины

Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Кроме того, были поражены объекты газо-энергетического комплекса Украины.

В оборонном ведомстве уточнили, что все цели удара были достигнуты, «все назначенные объекты поражены».

До этого сообщалось, что ночной удар по энергетике Украины остановил железнодорожное сообщение, а также работу городского электротранспорта в нескольких регионах страны. Из-за повреждения инфраструктуры были запущены поезда на тепловозной тяге, что привело к большим задержкам в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. В Харькове из-за ударов по объектам энергетики полностью остановилось метро и наземный электротранспорт. Помимо этого, в Киеве ввели экстренные отключения света.

Ранее стало известно о взрывах на северо-востоке Украины.