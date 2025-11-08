На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве ввели экстренные отключения света

Укрэнерго: в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии
Gleb Garanich/Reuters

В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии. Распоряжение выпустила национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго», передает РБК-Украина.

Специалисты призвали разумно относиться к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов.

До этого Минэнерго Украины сообщило, что на всей территории Украины днем 5 ноября действовали графики отключения электроэнергии. Уточняется, что почасовые отключения проводились в период с 07:00 до 21:00 (с 06:00 до 20:00 мск — прим. ред.). Кроме того, ограничения в подаче электроэнергии затронули промышленные объекты Украины.

2 ноября немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, находящийся в Киеве, заявил, что украинцы могут остаться в холоде этой зимой из-за бездействия властей в решении проблемы с перебоями электроснабжения. По его словам, в Киеве «то там, то здесь» происходят отключения электроэнергии.

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.

