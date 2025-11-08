На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На северо-востоке Украины произошли взрывы

В Кременчуге на северо-востоке Украины вновь произошли взрывы
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрывы произошли в городе Кременчуге в Полтавской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости» в Telegram-канале.

В Полтавской области действует воздушная тревога.

8 ноября также сообщалось, что серия взрывов произошла в Сумской области на северо-востоке Украины, в регионе звучал сигнал воздушной тревоги. Как сообщило украинское издание «Общественное», жители Сумов насчитали один взрыв.

В министерстве цифровой трансформации Украины утверждают, что воздушная тревога не прекращалась в Сумской области с вечера пятницы, 7 ноября.

7 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в ответ на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам в России в течение недели нанесли семь групповых ударов при помощи высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате были поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, а также транспортная инфраструктура и военные аэродромы.

Ранее на юго-востоке Украины вновь прогремели взрывы.

