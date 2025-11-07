В Минобороны назвали количество групповых атак по объектам Украины за неделю

Минобороны: ВС РФ нанесли 7 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Российские военнослужащие в ответ на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам на территории России в течение недели нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, военнослужащие атаковали украинские объекты высокоточным оружием, беспилотниками. В результате атак были поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, а также транспортная инфраструктура и военные аэродромы.

Помимо этого, в ходе наступательных действий российской стороны пострадала ремонтная база вооружения и военной техники, цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

В сводке за неделю говорится, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 управляемых авиационных бомб и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. По информации ведомства, средства ПВО также уничтожили 1 497 беспилотников.

Ранее Минобороны заявило о взятии под контроль Успеновки в Запорожской области.