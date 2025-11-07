В Минобороны РФ сообщили об уничтожении авиабомб и реактивных снарядов

За неделю средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 управляемых авиационных бомб и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По информации ведомства, средства ПВО также уничтожили 1 497 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

5 ноября Минобороны РФ сообщало о перехвате за сутки управляемой авиационнрй бомбы и четырех реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

В ведомстве добавили, что за этот же период времени средства ПВО уничтожили 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

До этого в зону проведения спецаильной военной операции (СВО) направили первую партию из 1500 дронов типа «Тор», среди которых — версии на оптоволокне и с интегрированными модулями искусственного интеллекта. Данный беспилотник впервые был представлен на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.

Ранее на Западе допустили, что Украина может проиграть России в гонке беспилотных вооружений.