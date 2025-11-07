Российские подразделения взяли под контроль село Успеновка в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что наступательные действия российских подразделений продолжаются на ряде направлений.

До этого командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик» заявил, что зачистка Купянска от ВСУ проводится уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами.

В конце октября подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Новоалександровку в Днепропетровской области. Комментируя ситуацию, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что благодаря этому у ВС РФ появилась возможность перерезать основную логистику группировок ВСУ, дислоцированных в районе Гуляйполя в Запорожской области.

В оборонном ведомстве позже добавили, что под контроль ВС России перешел район обороны ВСУ общей площадью более 12 квадратных километров, зачищено около 100 строений.

Ранее в силовых структурах рассказали о положении ВСУ под Гуляйполем.