Минобороны заявило о взятии под контроль Успеновки в Запорожской области

Минобороны: российские войска взяли под контроль Успеновку
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения взяли под контроль село Успеновка в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что наступательные действия российских подразделений продолжаются на ряде направлений.

До этого командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик» заявил, что зачистка Купянска от ВСУ проводится уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами.

В конце октября подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Новоалександровку в Днепропетровской области. Комментируя ситуацию, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что благодаря этому у ВС РФ появилась возможность перерезать основную логистику группировок ВСУ, дислоцированных в районе Гуляйполя в Запорожской области.

В оборонном ведомстве позже добавили, что под контроль ВС России перешел район обороны ВСУ общей площадью более 12 квадратных километров, зачищено около 100 строений.

Ранее в силовых структурах рассказали о положении ВСУ под Гуляйполем.

СВО: последние новости
