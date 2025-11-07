Китай ввел в эксплуатацию третий авианосец «Фуцзянь»

Китай официально ввел в эксплуатацию третий авианосец «Фуцзянь». В торжественной церемонии в военно-морском порту города Санья на острове Хайнань принял участие председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

По информации телеканала, «Фуцзянь» стал первым авианосцем КНР, оснащенным современной электромагнитной катапультой, что в разы увеличило его боевые возможности. Как отметил эксперт Лань Шуньчжэн, внедрение новых технологий позволило устранить основные недостатки китайского авианосного флота.

До этого сообщалось, что в США обеспокоены из-за заявления о мощи «Фуцзяна». Это первый авианосец водоизмещением более 80 тыс. тонн, построенный за пределами Соединенных Штатов и благодаря электромагнитной катапульте эффективность взлетов с его палубы, по заявлениям китайских экспертов, превосходит даже американские аналоги.

Ранее в КНР прокомментировали заявления о ядерных испытаниях в США.