В США обеспокоены из-за заявления о мощи нового китайского авианосца
Pu Haiyang/Xinhua/Global Look Press

США внимательно следят за быстрым развитием китайского флота, особенно за его новейшим авианосцем «Фуцзянь». Это первый авианосец водоизмещением более 80 тыс. тонн, построенный за пределами Соединенных Штатов, говорится в материале газеты «Взгляд».

Американская сторона при этом испытывает ревность к мощи нового китайского авианосца «Фуцзянь», так как благодаря электромагнитной катапульте эффективность взлетов с его палубы, по заявлениям китайских экспертов, превосходит даже американские аналоги, отмечают авторы статьи.

Американские эксперты в свою очередь усомнились в этом заявлении, предположив, что «Фуцзянь» способен обеспечить максимум 60% производительности американского авианосца типа «Нимиц» по боевым вылетам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна располагает вооружениями, о существовании которых «многие даже не знают». При этом, американский лидер подчеркнул, что Штаты «далеко впереди Китая» во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и в этом вопросе американцы «скоро их догонят».

Ранее в КНР прокомментировали заявления о ядерных испытаниях в США.

