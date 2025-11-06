Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

Самолет-разведчик ВВС США замечен над Черным морем у берегов Крыма

Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent вновь осуществляет полет над нейтральными водами Черного моря вблизи берегов Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Самолет с позывным JAKE37 прибыл с британской авиабазы Милденхолл. Это уже второй его вылет в данный район за последние несколько дней - предыдущий состоялся 4 ноября. До этого разведку в регионе проводили беспилотники RQ-4 Global Hawk.

RC-135U Combat Sent предназначен для стратегической радиоэлектронной разведки и способен отслеживать активность сухопутных, морских и воздушных сил.

28 сентября сообщалось, что самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил (ВМС) США замечен над Балтийским морем.

7 сентября самолет-разведчик армии США Bombardier ARTEMIS II патрулировал воздушное пространство также над Черным морем.

Ранее ВВС Польши утверждали, что перехватили российский самолет-разведчик над Балтикой.