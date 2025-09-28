На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский самолет-разведчик кружит над Балтийским морем

Flightradar24: самолет ВМС США кружит над Балтийским морем рядом с Калининградом
Reuters

Самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon Военно-морский сил (ВМС) США замечен над Балтийским морем в ночь на 28 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, который позволяет в режиме реального времени следить за полетами воздушных судов.

Согласно данным сервиса, американский самолет уже несколько часов делает круги над морскими водами неподалеку от Калининградской области. На карте видно, что боинг вылетел из норвежского Осло, пункт назначения недоступен для отслеживания.

Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет ВМС США, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

В начале августа, по данным журнала Newsweek, ВМС США направили самолет-разведчик Boeing WC-135 Constant Phoenix к российским ядерным базам в Мурманской области. Воздушное судно вылетело с авиабазы Милденхолл в Великобритании и направилось на север вдоль побережья к западу от Норвегии. Самолет облетел Баренцево море к северу от Мурманска и к западу от российского арктического архипелага Новая Земля. Этот боинг способен обнаруживать радиоактивные частицы в воздухе.

Ранее в МИД заявили, что Россия не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет.

