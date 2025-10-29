ВВС Польши утверждают, что перехватили российский самолет-разведчик над Балтикой

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Польши поднимались в небо для сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем. Об этом сообщили в оперативном командовании польской армии в соцсети Х.

По информации польской стороны, два истребителя ВВС Польши Миг-29 «успешно идентифицировали, перехватили и сопроводили» российский самолет, летевший над Балтикой. Это произошло 28 октября. Командование утверждает, что Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве «без представленного плана полета и с выключенным транспондером». В сообщении также говорится, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Польши.

В Минобороны России этот инцидент пока не комментировали.

В конце сентября агентство Bloomberg сообщило, что европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности сбивать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО. До этого о праве альянса сбивать истребители и беспилотники РФ говорил президент США Дональд Трамп, его позицию поддержал генсек НАТО Марк Рютте. При этом CNN утверждает, что единства по этому вопросу на Западе пока нет. В Кремле обвинения в нарушении границ других стран назвали бездоказательными, а российский посол во Франции подчеркнул: если НАТО атакует российские самолеты, «будет война». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рютте заявил, что НАТО якобы 50 лет наблюдает «вторжения» самолетов СССР и России.