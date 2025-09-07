Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

Самолет-разведчик армии США Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над Черным морем. Это следует из данных портала Flightradar24.

Воздушное судно вылетело из Международного аэропорта имени Михаила Когэлничану в Румынии и начало летать над Черным морем. Пункт назначения самолета скрыт.

Самолет долетел до берегов Турции и развернулся. В данный момент он направляется в сторону аэропорта вылета.

Bombardier ARTEMIS II — это разведывательный самолет, созданный на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650, модифицированный компанией Leidos для нужд армии США. Он предназначен для ведения дальней разведки.

31 августа американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk заметили в нейтральном воздушном пространстве Черного моря. БПЛА прилетел к Черному морю с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. Он вел разведку и совершил несколько кругов над морем.

Ранее самолет ВВС США заметили над Черным морем перед атакой ВСУ на «Турецкий поток».