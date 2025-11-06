Суд на Украине оправдал российского военного по делу о мародерстве

Суд на Украине вынес оправдательный приговор российскому военнослужащему, которого обвиняли в мародерстве в Киевской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные судебного реестра.

По версии следствия, военный украл из частного дома в селе Блиставица под Бучей бытовую технику, комплектующие для компьютера и одежду, которые затем отправил домой посылкой весом 24 кг. Обвинение основывалось на показаниях местного жителя и данных о трафике телефонной связи.

Суд не счел представленные доказательства достаточными для установления вины конкретного военнослужащего. Процесс проходил в заочном формате, а сам обвиняемый объявлен в розыск.

30 октября глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу новый запрос по теме расследования провокации в Буче.

Весной 2022 в город Буча, расположенный на расстоянии менее 50 километров от Киева, вошли украинские войска и подразделения территориальной обороны. Спустя несколько дней в Буче были проведены несколько волн зачисток, организованных местными силовыми структурами. Западные и украинские средства массовой информации без предоставления каких-либо доказательств возложили ответственность за произошедшую трагедию на российскую армию.

Ранее Лавров заявил, что Гутерриш регулярно злоупотребляет своими полномочиями.