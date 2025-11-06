Украине предрекли участь Германии в конце Первой мировой войны

Западным странам необходимо готовиться к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с коллапсом, подобным распаду немецкой армии в 1918 году. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

«Следует готовиться к тому, что Украина может столкнуться с коллапсом», — говорится в публикации.

Как отмечается в статье, с учетом того, что сейчас происходит на фронте, наступление краха может оказаться «даже более стремительным».

В конце октября британский журнал The Economist сообщил, что Украина может столкнуться с острой нехваткой средств уже в феврале 2026 года, если Европа не сможет найти источники финансирования Киева. По данным издания, критический момент для ВСУ «стремительно приближается» после того, как президент США Дональд Трамп прекратил финансовую поддержку Киева со стороны Вашингтона. Кроме того, внутренние заимствования на Украине также постепенно иссякают, обратил внимание журнал.

Ранее Путин заявил о возможном решении украинского конфликта вооруженным путем.