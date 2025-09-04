На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о возможном решении украинского конфликта вооруженным путем

Путин: если конфликт на Украиной не закончится миром, Россия прибегнет к оружию
Гавриил Григоров/РИА Новости

Если конфликт на Украине не удастся решить мирным путем, то Россия будет выполнять поставленные задачи вооруженным путем. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, в Пекине заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в Москве видят настроение администрации США под руководством президента Дональда Трампа и искреннее желание Вашингтона найти решение украинского вопроса. По словам Путина, есть определенный свет в конце тоннеля, и следует посмотреть, как будет складываться ситуация. Если мирного урегулирования конфликта не состоится, то России придется решить все поставленные задачи с помощью оружия.

3 сентября Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам своего четырехдневного визита в Китай, что он никогда не исключал возможности встречи с Зеленским. Президент РФ назвал его «главой администрации Украины» и пригласил в Москву для возможной встречи.

В этот же день, глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в одной из семи стран мира.

Ранее Путин рассказал, как обсуждал с Трампом механизмы гарантий безопасности Украины.

