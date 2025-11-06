На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беспилотники атаковали энергообъекты в Волгореченске

Губернатор Ситников заявил, что ВСУ атаковали объекты энергетики в Волгореченске
true
true
true
close
Shutterstock

Украинские беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Волгореченске Костромской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Сергей Ситников в Telegram-канале.

Он рассказал, что под утро жители города слышали несколько взрывов в результате работы сил ПВО.

«В настоящее время на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры», — написал Ситников.

По его данным, электроснабжение не нарушено, все системы региона работают в штатном режиме, никто не пострадал.

Губернатор созвал оперативный штаб в связи с атакой и напомнил, что корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку, поэтому приближаться к ним запрещено.

До этого сообщалось, что беспилотник врезался в 24-этажный дом на улице Гаря Хохолова в Волгограде. В результате атаки были повреждены балконы и выбиты стекла близлежащих домов, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее силы ПВО уничтожили БПЛА в пяти районах Ростовской области.

Атаки БПЛА на Россию
