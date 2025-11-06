Губернатор рассказал о перехваченных БПЛА в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в пяти районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе отражения воздушной атаки беспилотники были уничтожены в Аксайском, Мясниковском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал губернатор.

Вечером 5 ноября сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны с 17:00 мск до полуночи перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Накануне в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны России за минувшие сутки перехватили управляемую авиационную бомбу, четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. В ведомстве добавили, что за сутки средства ПВО уничтожили 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.