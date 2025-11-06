На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Волгоградской области в результате атаки БПЛА погиб человек

Бочаров: мирный житель погиб при атаке беспилотников на Волгоград
Станислав Красильников/РИА Новости

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Волгоградскую область в Волгограде погиб один человек. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале региональной администрации.

По его словам, один из беспилотников врезался в 24-этажный дом по улице Гаря Хохолова. В результате произошедшего были повреждены балконы и выбиты стекла близлежащих домов.

При попадании осколков от обстрела погиб 48-летний мужчина, добавил губернатор.

Бочаров добавил, что администрации города было поручено подготовить пункт временного размещения в 10-м Лицее Волгограда для обеспечения безопасности жителям в случае работы саперов.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Волгоградом прозвучало не менее 10 взрывов. Горожане видели в небе яркие вспышки и слышали гудение двигателей дронов, от громкого звука в квартирах тряслись стены и окна.

5 ноября Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение вечера перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее под Волгоградом после атаки БПЛА загорелась электроподстанция.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
