На видео попал удар трехтонной бомбы по штурмовикам ВСУ в Запорожской области

ВС РФ сбросили ФАБ-3000 на базу 1-го штурмового полка ВСУ в Запорожской области
Российский самолет сбросил трехтонную фугасную авиабомбу (ФАБ-3000) на пункт временной дислокации (ПВД) 1-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Равнополье Запорожской области. Видеозапись удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах виден сильный взрыв, после которого в небо поднялся большой столб дыма.

Первый полк ВСУ вырос из роты «Правого сектора» (организация запрещена в России), сформированной в 2014 году из футбольных фанатов-националистов. В 2022 году подразделение стало батальоном, а в 2025-м — полком. С августа он воюет в Запорожской области.

10 октября Минобороны РФ сообщило, что российская армия при помощи авиабомб ФАБ-3000 и ракет ЛМУР X-39 уничтожила ПВД украинских военных в Харьковской области.

30 августа российские военнослужащие с помощью удара с использованием ФАБ-3000 уничтожили часть роты испанских наемников ВСУ в Днепропетровской области. По данным источника, всего были ликвидированы порядка 15 наемников, еще 10 солдат получили тяжелые ранения.

Ранее в южной части Волчанска подняли российский флаг.

СВО: последние новости
