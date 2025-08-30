На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные ударами ФАБ-3000 уничтожили испанских наемников ВСУ

ТАСС: в Днепропетровской области ВС РФ атаковали часть роты наемников из Испании
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Российские военнослужащие с помощью удара с использованием ФАБ-3000 уничтожили часть роты испанских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«По району села Терновое после получения информации о переброске испанских наемников были нанесены удары ФАБ-3000, уничтожена часть недавно переброшенной роты», — говорится в сообщении.

По данным источника, бойцы ВС России ликвидировали порядка 15 наемников, еще 10 солдат получили тяжелые ранения.

Незадолго до этого сообщалось, что командование ВСУ перебросило роты испанских наемников восточнее села Терновое на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Как уточнил собеседник агентства, за последнее время это не первое подразделение иностранцев, переброшенных на этот участок фронта.

29 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что чернокожие иностранные наемники украинской стороны массово прибывают в Харьков. По его словам, наемники закупают продукты в Харькове и уезжают в сторону Чугуева.

Ранее в окрестностях Часова Яра заметили польских наемников.

