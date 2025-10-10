Российская армия ударом авиабомб ФАБ-3000 и ракет ЛМУР X-39 уничтожили пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также места управления беспилотниками в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России.

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в глубине обороны противника в Харьковской области были обнаружены пункт временной дислокации 154 омбр и пункт управления БПЛА 77 оаэмбр ВСУ в районах населенных пунктов Вишнёвое и Богуславка», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что средства контроля подтвердили ликвидацию объектов подразделений армии противника.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России при помощи авиации, ударных беспилотников, а также при участии ракетных войск и артиллерии уничтожили портовые сооружения, хранилища с горючим и инфраструктуру, снабжавшую ВСУ.

По данным российского оборонного ведомства, также были разрушены места хранения и запуска дронов дальнего действия. Вооруженные силы РФ также ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.

Ранее в пророссийском подполье рассказали об ударе по заводу, где собирали дроны ВСУ.