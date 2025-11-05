Военные ВС РФ установили российский флаг в южной части Волчанска

Российские военнослужащие установили государственный флаг в южной части Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

В публикации подчеркивается, что штурмовые группы Вооруженных сил РФ вовсю действуют на южной окраине города.

«Полное освобождение населенного пункта возможно уже в ближайшие недели», — отметили журналисты.

Материал дополнен кадрами, на которых запечатлена установка российского флага в Волчанске. На них видно, как бойцы ВС РФ крепят триколор к одному из расположенных в южной части города домов.

5 ноября военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что большая часть Волчанска — около 80% — уже находится под контролем российских подразделений. Вооруженные силы Украины (ВСУ), в свою очередь, занимают лишь 20% территории — несколько улиц.

Как сказал Марочко, к текущему моменту военнослужащие ВС РФ практически полностью зачистили территорию населенного пункта на северном берегу реки Волчья. В настоящее время они продвигаются вдоль реки с юга на восток к противоположному берегу.

Ранее президенту РФ Владимиру Путину доложили о продвижении армии страны в Волчанске.