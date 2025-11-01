На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Белгородской области поручил найти сбежавшего военного, обвиняемого в убийстве

Гладков: военнослужащий, обвиняемый в убийстве, сбежал в Белгородской области
Военнослужащий Алексей Кострикин, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании, сбежал из под охраны в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил на заседании областного правительства, в ходе которого поручил местным властям принять меры для поимки преступника.

«Вчера поздно вечером у нас военнослужащий, который совершил тяжкое преступление, совершил побег из-под охраны, сейчас правоохранительные органы принимают все необходимые меры для его обнаружения и поимки», — сказал он.

Глава региона поручил главам Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа привлечь всех органы самообороны и добровольческие группы для совместной работы с МВД с целью обнаружения местонахождения и дальнейшего задержания преступника.

«Начальнику региональной безопасности Евгению Васильевичу Воробьеву необходимо обратиться с просьбой к Министерству обороны, чтобы военная полиция усилила охрану и патрулирование», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гладкова.

Видеозапись с заседания правительства Белгородской области доступна на странице губернатора в соцсети «Вконтакте».

30 октября военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело в отношении рядового Кострикина по обвинению в убийстве и изнасиловании. По версии следствия, в октябре 2025 года Кострикин, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, убил владельца дома, после чего изнасиловал его супругу и скрылся.

Местонахождение фигуранта было установлено всего за несколько часов, его задержали. В суд было направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее участника СВО, сбившего насмерть детей в Свердловской области, арестовали.

