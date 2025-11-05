Путин поздравил военных разведчиков с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил с праздником личный состав и ветеранов военной разведки российских Вооруженных Сил. Его поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с праздником – Днем военного разведчика. Во все времена люди, посвятившие себя этой героической службе, твердо стояли на страже Отечества, успешно выполняли сложные и ответственные задания», — сказал он, отметив, что своевременно переданные разведданные не раз играли ключевую роль при принятии руководством РФ стратегических решений, помогали поддерживать стратегический паритет и защищать государство, а также военно-политические интересы.

По его словам, во время российско-украинского конфликта разведчики действуют на опасных участках, сражаются на линии боевого соприкосновения, вскрывают планы ВСУ, проводят рейды в тылу противника и всегда показывают высокий профессионализм.

День военного разведчика как профессиональный праздник был установлен приказом министра обороны РФ Игоря Сергеева от 12 октября 2000 года. До этого дата 5 ноября отмечалась только внутри ведомства.

Ранее Путин утвердил два новых праздника.