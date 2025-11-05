Силы ПВО сбили беспилотники в четырех районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, воздушные цели были перехвачены в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

«Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется», — добавил глава региона.

Незадолго до этого губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира подверглась атаке беспилотников.

Также в ночь на 5 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над Орлом. При падении обломков дрона получили повреждения несколько частных домов и хозяйственная постройка. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Ранее Польша захотела создать свою «стену дронов» против России.