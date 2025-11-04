На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша захотела создать свою «стену дронов» против России

Bloomberg: Польша создаст свою стену дронов, не дожидаясь остальных стран ЕС
Kuba Stezycki/Reuters

Польша намерена создать свою «стену дронов», не дожидаясь реализации похожей инициативы на уровне Евросоюза. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с дронами в течение нескольких месяцев, не дожидаясь инициативы Евросоюза», — говорится в сообщении издания.

Заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик заявил, что министерство объявит об инвестициях в технологии обнаружения, подавления и нейтрализации вражеских беспилотников в рамках более широкой программы противовоздушной обороны, пишет агентство.

Правительство Польши стремится к тому, чтобы инициатива была реализована в течение трех месяцев после объявления. При этом система борьбы с беспилотниками должна быть завершена через два года.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Проект «Стена дронов» — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее Рютте заявил об «очень эффективном» сотрудничестве ЕС и НАТО в области беспилотников.

Атаки БПЛА на Россию
