Польша захотела создать свою «стену дронов» против России

Польша намерена создать свою «стену дронов», не дожидаясь реализации похожей инициативы на уровне Евросоюза. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с дронами в течение нескольких месяцев, не дожидаясь инициативы Евросоюза», — говорится в сообщении издания.

Заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик заявил, что министерство объявит об инвестициях в технологии обнаружения, подавления и нейтрализации вражеских беспилотников в рамках более широкой программы противовоздушной обороны, пишет агентство.

Правительство Польши стремится к тому, чтобы инициатива была реализована в течение трех месяцев после объявления. При этом система борьбы с беспилотниками должна быть завершена через два года.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Проект «Стена дронов» — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее Рютте заявил об «очень эффективном» сотрудничестве ЕС и НАТО в области беспилотников.