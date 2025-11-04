Украинские войска теряют контроль над Красноармейском и Димитровом (украинские названия — Покровск и Мирноград). Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Системные проблемы военного управления не решаются, и мы теряем город за городом одним и тем же способом», — подчеркнула она.

Безуглая добавила, что теперь ВСУ потеряют Мирноград и Покровск, причем, по ее данным, Вооруженные силы РФ контролируют уже более 80% последнего.

4 ноября бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что украинские войска потеряли контроль над Покровском, а Мирноград пребывает в оперативном окружении. По словам бывшего парламентария, украинский лидер обманывает граждан о том, что Киев держит под контролем ситуацию на Покровском направлении.

В этот же день в Минобороны России рассказали, что в Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий ликвидируют окруженные формирования ВСУ. По информации оборонного ведомства, в микрорайоне Пригородный освобождены четыре жилых здания, а в восточной части Центрального района города — 31 дом в частном секторе.

Ранее спецназ ГУР Украины снова высадился в Красноармейске.