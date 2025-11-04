На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде признали, что украинские войска теряют Красноармейск и Димитров

Безуглая заявила, что ВСУ теряют Красноармейск и Димитров
true
true
true
close
Telegram-канал Политика Страны

Украинские войска теряют контроль над Красноармейском и Димитровом (украинские названия — Покровск и Мирноград). Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Системные проблемы военного управления не решаются, и мы теряем город за городом одним и тем же способом», — подчеркнула она.

Безуглая добавила, что теперь ВСУ потеряют Мирноград и Покровск, причем, по ее данным, Вооруженные силы РФ контролируют уже более 80% последнего.

4 ноября бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что украинские войска потеряли контроль над Покровском, а Мирноград пребывает в оперативном окружении. По словам бывшего парламентария, украинский лидер обманывает граждан о том, что Киев держит под контролем ситуацию на Покровском направлении.

В этот же день в Минобороны России рассказали, что в Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий ликвидируют окруженные формирования ВСУ. По информации оборонного ведомства, в микрорайоне Пригородный освобождены четыре жилых здания, а в восточной части Центрального района города — 31 дом в частном секторе.

Ранее спецназ ГУР Украины снова высадился в Красноармейске.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами