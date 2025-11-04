МО: российские силы зачистили от ВСУ более 30 домов в донецком Красноармейске

В донецком Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий России ликвидируют окруженные формирования вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, в микрорайоне Пригородный освобождены четыре жилых здания, а в восточной части Центрального района города — 31 дом в частном секторе.

Помимо этого, российские войска продолжают зачистку от ВСУ Гнатовки и Рога Донецкой Народной Республики (ДНР): в населенных пунктах освобождены 24 здания.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая ранее заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не говорит правду о ситуации в Покровске (российское название Красноармейск) и Купянске.

На прошлой неделе Минобороны сообщило о приказе президента России Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные соединения ВСУ. Ведомство заявило, что готово прекратить боевые действия на 5-6 часов для обеспечения доступа журналистов в эти районы. Украинская сторона инициативу отвергла.

Ранее российские военные уничтожили иностранных наемников в ДНР.