Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над Покровском (российское название — Красноармейск), а Мирноград (российское название — Димитров) пребывает в оперативном окружении. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Покровск — все. Мирноград — в оперативном окружении. [Президент Украины Владимир] Зеленский — неадекватен», — говорится в сообщении.

По словам бывшего парламентария, украинский лидер обманывает граждан о том, что ВСУ держат под контролем ситуацию на покровском направлении.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, запрет Киева на въезд журналистов в районы, где украинские части оказались в окружении, свидетельствует о критической ситуации для ВСУ в Купянске, Красноармейске и Димитрове. По его словам, украинские власти стремятся скрыть реальные масштабы потерь и дезинформировать общественность.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский скрывает правду о ситуации в Покровске и Купянске.