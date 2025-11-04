На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали о критической ситуации на Покровском направлении

Экс-депутат Рады Мосийчук: ВСУ потеряли Красноармейск, а Димитров окружен ВС РФ
true
true
true
close
РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над Покровском (российское название — Красноармейск), а Мирноград (российское название — Димитров) пребывает в оперативном окружении. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Покровск — все. Мирноград — в оперативном окружении. [Президент Украины Владимир] Зеленский — неадекватен», — говорится в сообщении.

По словам бывшего парламентария, украинский лидер обманывает граждан о том, что ВСУ держат под контролем ситуацию на покровском направлении.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, запрет Киева на въезд журналистов в районы, где украинские части оказались в окружении, свидетельствует о критической ситуации для ВСУ в Купянске, Красноармейске и Димитрове. По его словам, украинские власти стремятся скрыть реальные масштабы потерь и дезинформировать общественность.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский скрывает правду о ситуации в Покровске и Купянске.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами